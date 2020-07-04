Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в дагестанском селе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова - отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова - похоронили ночью в его селе Кироваул (Дагестан), сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации Кизилюртовского района.

"Похороны завершились. Участие принимали лишь близкие родственники и члены семьи Абдулманапа Нурмагомедова", - сказал собеседник агентства.

По его словам, выразить соболезнование родным и близким тренера прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Лидера Чечни встретил глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов. Рамазан Ахматович прибыл в сопровождении чеченского правительства. Выразив соболезнование, делегация из соседней республики уехала", - сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов-старший скончался в пятницу в одной из московских клиник.

Абдулманап Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района. Это его родовое село. После он жил в Кировауле. Являлся заслуженным тренером России, мастером спорта по вольной борьбе. Воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.

Нурмагомедову-старшему было 57 лет.