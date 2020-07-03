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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:29

Скончался отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале сообщил о кончине тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!" - написал Кадыров.

В мае сообщалось, что Абдулмапан Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, а затем в тяжелом состоянии был перевезен в Москву. Друг семьи и спортивный комментатор Рамазан Рабаданов рассказывал, что Нурмагомедову-старшему ввели лекарство, которое помогает при нехватке кислорода, но дает осложнение на другие органы. После операции на сердце он был в коме, но позднее пришел в себя, сообщил тогда Рабаданов.

Абдулмапан Нурмагомедов, будучи тренером, воспитал 18 спортсменов-чемпионов мира. Он также тренировал своего сына Хабиба - действующего чемпиона UFC в легком весе.

Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов

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