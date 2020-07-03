Макгрегор соболезнует Нурмагомедову в связи с кончиной его отца

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор выразил соболезнования чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

"Утрата отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов", - написал в своем твиттере Макгрегор.

The loss of a father, a coach, and a dedicated supporter of the sport. Condolences and rest in peace Abdulmanap Nurmagomedov. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 3, 2020

О смерти Абдулмапана Нурмагомедова стало известно в пятницу, 3 июля. До этого сообщалось, что он был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, а позже в тяжелом состоянии был перевезен в Москву.

После сообщений о том, что Абдулманап Нурмагомедов в коме, Макгрегор также выражал ему поддержку. Ирландский боец отмечал, что Нурмагомедов-старший "воспитал огромное количество чемпионов мира по всем борцовским дисциплинам".