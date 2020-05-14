Отец Нурмагомедова вышел из комы

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова вышел из состояния комы, сообщил друг семьи и спортивный комментатор Рамазан Рабаданов.

"Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал. Вчера был в коме после операции на сердце", - приводит слова Рабаданова телеканал "360".

Как сообщалось, Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, а позже в тяжелом состоянии был перевезен в Москву.

Как пояснил Рабаданов, Нурмагомедову-старшему ввели лекарство, которое помогает при нехватке кислорода, но дает осложнение на другие органы. После этого на место вызвали санитарный самолет, на котором его доставили в московский военный госпиталь.

Абдулманап Нурмагомедов, будучи тренером, воспитал 18 борцов-чемпионов мира. Известие о его тяжелой болезни вызвало отклик у бойцовского-сообщества. В частности, Нурмагомедова-старшего поддержали ирландский боец Конор Макгрегор, глава UFC Дана Уайт.