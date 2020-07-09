Полузащитник сборной Японии Хасимото перейдет в ФК "Ростов"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ФК "Ростов" и ФК "Токио" подписали соглашение о переходе полузащитника сборной Японии Кенто Хасимото в российский клуб, сообщает пресс-служба "Ростова".

"Между ФК "Ростов" и ФК "Токио" (Япония) достигнуто соглашение о переходе Кенто Хасимото. Полузащитник прибудет в Россию, после прохождения медицинского осмотра ФК "Ростов" подпишет с футболистом четырехлетний контракт", - говорится в сообщении.

В составе ФК "Токио" 26-летний Кенто Хасимото провел 164 матча, в которых забил 17 мячей и отдал шесть голевых передач.⁣⁣