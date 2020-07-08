"Уфа" одержала победу над "Ростовом" в матче РПЛ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Футболисты "Уфы" в гостях обыграли соперников из "Ростова" в матче 27 тура Российской премьер-лиги.

Встреча закончилась со счетом 2:1. Единственный гол "Ростова" забил Деннис Хаджикадунич (27-я минута). "Уфа" отыгралась благодаря реализованному пенальти Даниила Фомина (67-я минута), решающий гол в составе гостей забил Вячеслав Кротов (75-я минута).

"Ростов" занимает пятое место в таблице, набрав 43 очка. "Уфа" идет шестой, имея в активе 36 баллов.

В следующем туре "Уфа" 12 июля встретится с "Локомотивом". "Ростов" в тот же день сыграет с "Оренбургом".