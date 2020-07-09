РФС изучит слова гендиректора "Зенита", содержащие интимную параллель со "Спартаком"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Руководство Российского футбольного союза инициировало рассмотрение комитетом по этике высказываний генерального директора "Зенита" Александр Медведева в адрес московского "Спартака", сообщает пресс-служба РФС.

"На основании обращения ФК "Спартак" руководство РФС обратилось в комитет по этике для рассмотрения высказывания генерального директора ФК "Зенит" Александр Медведева", - говорится в сообщении.

После победы "Зенита" над "Краснодаром" 5 июля петербургский клуб досрочно завоевал титул чемпиона России-2019/20. После игры футболисты "Зенита" отмечали победу в раздевалке, соответствующая видеозапись попала в интернет. Часть болельщиков усмотрела в поведении двух игроков "Зенита" Сердара Азмуна и Артема Дзюбы, которые в шутливой форме имитировали половой акт, непристойное поведение. Вскоре после этого Медведев назвал выходку игроков возможным сценарием предстоящего матча "Зенита" против "Спартака" в рамках 1/2 финала Кубка России.