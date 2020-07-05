"Зенит" досрочно выиграл чемпионат России по футболу-2019/20
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" обеспечили себе итоговое первое место в чемпионате Российской премьер-лиги сезона-2019/20.
В воскресенье "Зенит" в гостях со счетом 4:2 выиграл матч 26-го тура РПЛ у "Краснодара" и стал недосягаем для ближайших преследователей.
На пятой минуте матча в Краснодаре "Зенит" вышел вперед благодаря голу Сердара Азмуна. На 29-й минуте Даниил Уткин сравнял счет, но в компенсированное к первому тайму время "Зенит" вновь повел: пенальти в его составе реализовал Артем Дзюба.
На 50-й минуте Уткин провел второй гол в ворота "Зенита". Через две минуты снова отличился Сердар Азмун, а окончательный счет на 72-й минуте установил его партнер по "Зениту" Алексей Сутормин.
Теперь у "Зенита" 62 очка, за четыре тура до финиша он на 13 баллов опережает идущий вторым московский "Локомотив".
Таким образом, "Зенит" во второй раз подряд стал победителем чемпионата РПЛ, он – шестикратный чемпион России по футболу. Ранее он выигрывал турнир в 2007, 2010 годах, в сезонах-2011/12, 2014/15 и 2018/19. Кроме того, в 1984 году "Зенит" стал чемпионом СССР.
АААААААААА! ВСЕ! 2:4! ПОБЕДА! РЕКОРД! УРА! КТО ЧЕМПИОНЫ? МЫ ЧЕМПИОНЫ! 💙— ФК "Зенит" ✨ (@zenit_spb) July 5, 2020
С ПРАЗДНИКОМ, СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ! #КраснодарЗенит pic.twitter.com/cTLMmsC4rY
По числу триумфов в чемпионатах России "Зенит" сравнялся с московским ЦСКА – по шесть. 10 раз чемпионом становился столичный "Спартак", три раза – московский "Локомотив", два раза – казанский "Рубин", один раз – владикавказская "Алания".
🍾🍾🍾🥳🥳🥳💙🏆🥇🔝✊💪🤙pic.twitter.com/hyY1YN328o— FC Zenit Español✨ (@es_fczenit) July 5, 2020