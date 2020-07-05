"Зенит" досрочно выиграл чемпионат России по футболу-2019/20

Игроки "Зенита" качают главного тренера Сергея Семака сразу после завоевания чемпионства Фото: Андрей Шрамко/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" обеспечили себе итоговое первое место в чемпионате Российской премьер-лиги сезона-2019/20.

В воскресенье "Зенит" в гостях со счетом 4:2 выиграл матч 26-го тура РПЛ у "Краснодара" и стал недосягаем для ближайших преследователей.

На пятой минуте матча в Краснодаре "Зенит" вышел вперед благодаря голу Сердара Азмуна. На 29-й минуте Даниил Уткин сравнял счет, но в компенсированное к первому тайму время "Зенит" вновь повел: пенальти в его составе реализовал Артем Дзюба.

На 50-й минуте Уткин провел второй гол в ворота "Зенита". Через две минуты снова отличился Сердар Азмун, а окончательный счет на 72-й минуте установил его партнер по "Зениту" Алексей Сутормин.

Теперь у "Зенита" 62 очка, за четыре тура до финиша он на 13 баллов опережает идущий вторым московский "Локомотив".

Таким образом, "Зенит" во второй раз подряд стал победителем чемпионата РПЛ, он – шестикратный чемпион России по футболу. Ранее он выигрывал турнир в 2007, 2010 годах, в сезонах-2011/12, 2014/15 и 2018/19. Кроме того, в 1984 году "Зенит" стал чемпионом СССР.

По числу триумфов в чемпионатах России "Зенит" сравнялся с московским ЦСКА – по шесть. 10 раз чемпионом становился столичный "Спартак", три раза – московский "Локомотив", два раза – казанский "Рубин", один раз – владикавказская "Алания".