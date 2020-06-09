Полуфинал Кубка России "Зенит" - "Спартак" пройдет в Петербурге

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Матч 1/2 финала Кубка России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком" решено провести в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В сообщении организация признает наличие в регламенте турнира на этот сезон технической ошибки, которая привела к спорному моменту. Так, ранее на нее указывали эксперты, объяснявшие, что отсутствие пункта о хозяине полуфинального матча не давало "Зениту" автоматического права сыграть на своем поле, несмотря на то, что он реже "Спартака" играл в кубковом турнире дома. Предполагалось, что хозяина матча "Зенит" - "Спартак" выявит жребий.

"РФС признает, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка. При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своём стадионе", - говорится в сообщении.

"Таким образом, полуфинал между "Зенитом" и "Спартаком" пройдёт в Санкт-Петербурге", - подчеркивают в РФС.

Матч "Зенит" – "Спартак" должен пройти 19 июля. В другом полуфинале "Химки" сыграют с победителем пары "Шинник" – "Урал".