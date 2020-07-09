Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:47

ФК ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках

ФК ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Поражение "Динамо" от "Урала" (1:2) в 27-м туре Российской премьер-лиги гарантировало ЦСКА место среди участников еврокубков сезона-2020/21.

До матча с "Уралом" динамовская команда оставалась единственной, у кого оставался шанс подняться в первую пятерку турнирной таблицы – дающую право сыграть в еврокубках. Теперь "Динамо" занимает девятое место, набрав 32 очка. При игре в запасе она может подняться максимум на шестое место. На этой строчке теперь располагается "Уфа" – 36 очков. Это – на 10 баллов меньше чем у ЦСКА, который, таким образом, за три тура до финиша обеспечил себе место среди участников еврокубков.

Таким образом, ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках, что является рекордом России. В 2005 году армейцам удалось выиграть Кубок УЕФА.

"За всю историю с учетом советского периода это будет уже 27-е участие красно-синих в еврокубках", - отмечает пресс-служба ЦСКА.

В оставшихся турах прояснится, в каком именно турнире – Лиги чемпионов или Лиге Европы – сыграет московский клуб.

футбол ФК ЦСКА

Новости по теме

Новости

Сборная России получила wild card на мужской ЧМ-2021 по гандболу

Президент Грузии осудила переход баскетболиста сборной страны в ЦСКА

Президент Грузии осудила переход баскетболиста сборной страны в ЦСКА

Сборная России по футболу сыграет со Швецией и Молдавией осенью

Минспорт РФ разрешил проведение всероссийских соревнований

Что случилось этой ночью: четверг, 9 июля

Российская премьер-лига-2019/20

Новым гендиректором "Спартака" стал Газизов из "Уфы"

Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью в матче РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

ЦСКА разгромил "Оренбург" в матче РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" в статусе чемпиона-2019/20 выиграл у "Сочи" матч РПЛ

"Зенит" в статусе чемпиона-2019/20 выиграл у "Сочи" матч РПЛ

Фернандо Алонсо вернулся в "Формулу-1", став пилотом Renault

Фернандо Алонсо вернулся в "Формулу-1", став пилотом Renault
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');