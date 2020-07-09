ФК ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Поражение "Динамо" от "Урала" (1:2) в 27-м туре Российской премьер-лиги гарантировало ЦСКА место среди участников еврокубков сезона-2020/21.

До матча с "Уралом" динамовская команда оставалась единственной, у кого оставался шанс подняться в первую пятерку турнирной таблицы – дающую право сыграть в еврокубках. Теперь "Динамо" занимает девятое место, набрав 32 очка. При игре в запасе она может подняться максимум на шестое место. На этой строчке теперь располагается "Уфа" – 36 очков. Это – на 10 баллов меньше чем у ЦСКА, который, таким образом, за три тура до финиша обеспечил себе место среди участников еврокубков.

Таким образом, ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках, что является рекордом России. В 2005 году армейцам удалось выиграть Кубок УЕФА.

🔴🔵 #ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках! Это рекордный показатель среди российских клубов https://t.co/1iLYfCUTKV pic.twitter.com/HAz8jE4bzM — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 9, 2020

"За всю историю с учетом советского периода это будет уже 27-е участие красно-синих в еврокубках", - отмечает пресс-служба ЦСКА.

В оставшихся турах прояснится, в каком именно турнире – Лиги чемпионов или Лиге Европы – сыграет московский клуб.