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"Урал" вырвал победу над" Динамо" в матче РПЛ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Футболисты "Урала" на своем поле в Екатеринбурге со счетом 2:1 победили московское "Динамо" в 27-туре чемпионата Российской премьер-лиги.

На 22-й минуте футболист "Урала" Отман Эль-Кабир вывел свою команду вперед. Через девять минут "Динамо" отыгралось благодаря автоголу екатеринбуржца Романа Емельянова. На второй минуте компенсированного ко второму тайму времени победный гол провел Павел Погребняк.

"Урал" набрал 35 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. "Динамо", имеющее игру в запасе, - на девятом месте, 32 очка.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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