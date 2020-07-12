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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:06

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии "Формулы-1"

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии "Формулы-1"
Льюис Хэмилтон празднует победу в Гран-при Штирии
Фото: Reuters

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем австрийского Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

СпортБоттас выиграл стартовый в сезоне этап "Формулы-1"Боттас выиграл стартовый в сезоне этап "Формулы-1"Читать подробнее

Второе место занял его напарник по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал австралиец Макс Ферстаппен.

Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri финишировал десятым.

Традиционно стартующий в марте чемпионат "Формулы-1" в 2020 году был сорван из-за пандемии коронавируса: некоторые этапы были отменены, некоторые - перенесены. В результате этот сезон в "Формуле-1" стартовал лишь в июле.

автогонки Формула-1 Штирия Австрия Льюис Хэмилтон

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