Хэмилтон выиграл квалификацию этапа Гран-при Штирии "Формулы-1"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, показал лучшее время в квалификации Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формулы-1".

Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Третьим - испанец Карлос Сайнс из McLaren.

Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri (ранее - Toro Rosso) стал 14-м.

Гонка в рамках Гран-при Штирии пройдет в воскресенье.

Традиционно стартующий в марте чемпионат "Формулы-1" в 2020 году был сорван из-за пандемии коронавируса: некоторые этапы были отменены, некоторые - перенесены. В результате этот сезон в "Формуле-1" стартовал лишь в июле.