Боттас выиграл стартовый в сезоне этап "Формулы-1"

Россиянин Квят слетел с гонки незадолго до финиша

Валттери Боттас и Льис Хэмилтон (Mercedes) во время Гран-при Австрии Фото: Reuters

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Финн Валттери Боттас, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Австрии, стартового этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" в 2020 году.

Вторым стал представитель Монако Шарль Леклер, выступающий за Ferrari. Третье место занял британец Ландо Норрис (McLaren). Для Норриса, дебютировавшего в "Формуле-1" в прошлом году, это первый подиум в "Королевских гонках".

Шестикратный и действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) финишировал вторым, но из-за пятисекундного штрафа за превышение скорости на пит-лейне откатился на четвертое место.

Многие участники Гран-при Австрии по разным причинам сошли с гонки, в том числе незадолго до финиша – россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri (ранее – Toro Rosso). Финишную черту пересекли 11 из 20 гонщиков.

VALTTERI BOTTAS WINS IN AUSTRIA!



LECLERC P2!



NORRIS P3!



WHAT 😱 A 😱 RACE 😱#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/xlJDxhE2D4 — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Традиционно стартующий в марте чемпионат "Формулы-1" в 2020 году был сорван из-за пандемии коронавируса: некоторые этапы были отменены, некоторые - перенесены. В результате этого сезон в "Формуле-1" стартовал лишь в июле.