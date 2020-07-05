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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:50

Боттас выиграл стартовый в сезоне этап "Формулы-1"

Россиянин Квят слетел с гонки незадолго до финиша

Боттас выиграл стартовый в сезоне этап "Формулы-1"
Валттери Боттас и Льис Хэмилтон (Mercedes) во время Гран-при Австрии
Фото: Reuters

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Финн Валттери Боттас, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Австрии, стартового этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" в 2020 году.

Вторым стал представитель Монако Шарль Леклер, выступающий за Ferrari. Третье место занял британец Ландо Норрис (McLaren). Для Норриса, дебютировавшего в "Формуле-1" в прошлом году, это первый подиум в "Королевских гонках".

Шестикратный и действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) финишировал вторым, но из-за пятисекундного штрафа за превышение скорости на пит-лейне откатился на четвертое место.

Многие участники Гран-при Австрии по разным причинам сошли с гонки, в том числе незадолго до финиша – россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri (ранее – Toro Rosso). Финишную черту пересекли 11 из 20 гонщиков.

Традиционно стартующий в марте чемпионат "Формулы-1" в 2020 году был сорван из-за пандемии коронавируса: некоторые этапы были отменены, некоторые - перенесены. В результате этого сезон в "Формуле-1" стартовал лишь в июле.

автоспорт Формула-1

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