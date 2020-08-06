Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:51

Экс-нападающий "Динамо" Панченко подписал контракт с "Тамбовом"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Нападающий Кирилл Панченко на правах свободного агента перешел в футбольный клуб "Тамбов", сообщает пресс-служба клуба в четверг.

"Кирилл Панченко подписал контракт с "Тамбовом". Соглашение рассчитано сроком на 3 года, при условии, что наша команда сохранит прописку в Тинькофф-РПЛ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что игрок будет выступать под 10-м номером.

Последние четыре сезона Панченко провел в "Динамо", в составе которого сыграл 103 матча и забил 37 мячей. 27 июля клуб сообщил, что не планирует продлевать контракт с игроком.

Нападающий также выступал за "Мордовию", "Томь" и ЦСКА, в составе которого становился чемпионом России.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости

Валттери Боттас продлил контракт с командой Mercedes

Валттери Боттас продлил контракт с командой Mercedes

"Манчестер Юнайтед" вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Адольфо Гайч официально стал футболистом ЦСКА

"Локомотив" расстался с Джефферсоном Фарфаном

Павлюченкова отказалась от участия в US Open

Павлюченкова отказалась от участия в US Open

Карлсен победил Непомнящего и выиграл третий организованный им турнир

Дибала назван лучшим футболистом чемпионата Италии

Глушаков покинул "Ахмат"

Касильяс объявил о завершении карьеры

Касильяс объявил о завершении карьеры

Россиянин Свечников из "Каролины" оформил хет-трик в матче НХЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');