Экс-нападающий "Динамо" Панченко подписал контракт с "Тамбовом"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Нападающий Кирилл Панченко на правах свободного агента перешел в футбольный клуб "Тамбов", сообщает пресс-служба клуба в четверг.

"Кирилл Панченко подписал контракт с "Тамбовом". Соглашение рассчитано сроком на 3 года, при условии, что наша команда сохранит прописку в Тинькофф-РПЛ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что игрок будет выступать под 10-м номером.

Последние четыре сезона Панченко провел в "Динамо", в составе которого сыграл 103 матча и забил 37 мячей. 27 июля клуб сообщил, что не планирует продлевать контракт с игроком.

Нападающий также выступал за "Мордовию", "Томь" и ЦСКА, в составе которого становился чемпионом России.