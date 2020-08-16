Карякин назвал искусственно раздутой тему расизма в шахматах

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин не придает значения появившимся высказываниям о дискриминационном характере игры в шахматы из-за того, что право на первый ход здесь делегировано белым фигурам.

"Я отношусь к этому с улыбкой. Если белые ходят первыми, значит такие правила, здесь нет ничего дискриминационного. Поэтому не думаю, что есть повод кого-то серьезно обидеть", - сказал Карякин "Интерфаксу".

"Примерно год назад был выставочный матч между Карлсеном и Гири (норвежский и нидерландский шахматисты соответственно – ИФ). Они сыграли одну партию, в которой черные (фигуры) ходили первыми – в знак уважения к темнокожим. Я думаю, что это не будет на постоянной основе, все-таки есть правила, ты к ним привыкаешь и не можешь одну партию играть по одним правилам, другую – по другим. Просто ты запутаешься. Я думаю, эта проблема надута искусственно", - выразил мнение он.

Как сообщалось, тему расизма в шахматах поднимала австралийская радиостанция ABC, ссылаясь на то, что первый ход в этой игре делают только белые фигуры.