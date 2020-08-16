Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33

Карякин назвал искусственно раздутой тему расизма в шахматах

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин не придает значения появившимся высказываниям о дискриминационном характере игры в шахматы из-за того, что право на первый ход здесь делегировано белым фигурам.

"Я отношусь к этому с улыбкой. Если белые ходят первыми, значит такие правила, здесь нет ничего дискриминационного. Поэтому не думаю, что есть повод кого-то серьезно обидеть", - сказал Карякин "Интерфаксу".

"Примерно год назад был выставочный матч между Карлсеном и Гири (норвежский и нидерландский шахматисты соответственно – ИФ). Они сыграли одну партию, в которой черные (фигуры) ходили первыми – в знак уважения к темнокожим. Я думаю, что это не будет на постоянной основе, все-таки есть правила, ты к ним привыкаешь и не можешь одну партию играть по одним правилам, другую – по другим. Просто ты запутаешься. Я думаю, эта проблема надута искусственно", - выразил мнение он.

Как сообщалось, тему расизма в шахматах поднимала австралийская радиостанция ABC, ссылаясь на то, что первый ход в этой игре делают только белые фигуры.

шахматы Сергей Карякин

Новости по теме

Новости

"Лион" победил "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

"Зенит" выиграл у "Ростова" в чемпионате России по футболу

"Локомотив" нанес поражение "Краснодару" в матче РПЛ

"Локомотив" нанес поражение "Краснодару" в матче РПЛ

ЦСКА выиграл у "Тамбова" в матче РПЛ

"Бавария" забила восемь мячей "Барселоне" в четвертьфинале Лиги чемпионов

"Бавария" забила восемь мячей "Барселоне" в четвертьфинале Лиги чемпионов

"Спартак" обыграл "Ахмат" в РПЛ

Бой Нурмагомедова с Гейджи пройдет в Абу-Даби

Бой Нурмагомедова с Гейджи пройдет в Абу-Даби

Что случилось этой ночью: пятница, 14 августа

"РБ Лейпциг" выиграл у "Атлетико" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Леонид Слуцкий дисквалифицирован на два матча РПЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');