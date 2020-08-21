Министр спорта назвал радужными перспективы восстановления членства ВФЛА

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Министерство спорта РФ рассчитывает на положительный результат в вопросе восстановления членства Всероссийской федерации легкой (ВФЛА) в Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), заявил глава ведомства Олег Матыцин "Интерфаксу".

"Перспективы восстановления федерации оцениваю как радужные, оптимистично. Будем надеяться", - сказал Матыцин.

По его словам, большая часть задач решена.

"Сейчас все зависит от того, как оперативно и профессионально сработаем по подготовке плана восстановления. Ну и дальнейший вопрос - по руководству федерации и взаимодействию с World Athletic",- подчеркнул Матыцин.

Согласно решению Совета World Athletics от 30 июля 2020 года, комиссия по восстановлению членства ВФЛА в WA должна предоставить в рабочую группу World Athletics в срок до 31 августа план по внедрению культуры нулевой терпимости к допингу. Со своей стороны, рабочая группа WA в срок до 30 сентября может внести в данный документ свои дополнения и корректировки.

Выплата штрафа, произведенная ВФЛА в утвержденный World Athletics срок, и согласование плана с соблюдением необходимых сроков, позволит российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе и вернет ВФЛА возможность начать процесс восстановления членства в World Athletics.