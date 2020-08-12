ВФЛА выплатила долг World Athletics

Спортсменка Мария Ласицкене во время соревнований по прыжкам в высоту на Всероссийском турнире по легкой атлетике Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) рассчиталась по долгам со Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, федерация выплатила World Athletics назначенный штраф в полном объеме - $6,31 млн.

"Выплата задолженности стала возможной благодаря поддержке Министерства спорта Российской Федерации, которое выделило ВФЛА единовременную субсидию на развитие легкой атлетики. Накануне Совета World Athletics, который прошел 30 июля, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин направил в адрес World Athletics официальное письмо, гарантирующее оплату долга в срок до 15 августа", - говорится в сообщении.

До 1 июля ВФЛА должна была выплатить штрафные санкции, наложенные на организацию решением совета World Athletics от 12 марта 2020 года, и судебные расходы, связанные с расследованием дела Лысенко. Однако до указанной даты изыскать необходимые средства ВФЛА не смогла. В связи с этим федерации грозило полное исключение из World Athletics, российские легкоатлеты при этом лишились бы возможности выступления на международных соревнованиях.

"После выплаты штрафа ВФЛА должна в срок до 31 августа направить в World Athletics план внедрения культуры нулевой терпимости к допингу. План разрабатывает рабочая группа, в которую входят представители ВФЛА, Олимпийского комитета России, Министерства спорта Российской Федерации и РУСАДА. План будет основан на рекомендациях World Athletics, отраженных в решениях Совета World Athletics от 12 марта, и должен быть согласован не позднее 30 сентября", - говорится в сообщении.

В марте Совет World Athletics постановил, что за антидопинговые нарушения и фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко ВФЛА обязана до 1 июля выплатить штраф и расходы, которые понесла World Athletics в размере $6,31 млн. ВФЛА не нашла средств для выплаты штрафа, что грозило ей полным исключением из World Athletics и запретом российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях в любом статусе.