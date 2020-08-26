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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58

"Зенит" уступил "Динамо", впервые проиграв в чемпионате

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 1:0 нанесли поражение петербургскому "Зениту" в домашнем матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 40-й минуте гол провел Тони Шуньич.

Команды доиграли матч в неполных составах. На 75-й минуте в составе "Динамо" был удален Дмитрий Скопинцев, на 83-й в составе "Зенита" вторую желтую карточку получил Вильмар Барриос.

"Зенит", стартовавший в чемпионате с четырех побед подряд, потерял первые очки. У него 12 баллов, команда продолжает лидировать в турнирной таблице. Петербургский клуб на очко опережает "Спартак" и "Сочи", которые занимают второе и третье места соответственно. "Динамо" – на четвертом месте, 10 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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