"Зенит" уступил "Динамо", впервые проиграв в чемпионате

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 1:0 нанесли поражение петербургскому "Зениту" в домашнем матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 40-й минуте гол провел Тони Шуньич.

Команды доиграли матч в неполных составах. На 75-й минуте в составе "Динамо" был удален Дмитрий Скопинцев, на 83-й в составе "Зенита" вторую желтую карточку получил Вильмар Барриос.

"Зенит", стартовавший в чемпионате с четырех побед подряд, потерял первые очки. У него 12 баллов, команда продолжает лидировать в турнирной таблице. Петербургский клуб на очко опережает "Спартак" и "Сочи", которые занимают второе и третье места соответственно. "Динамо" – на четвертом месте, 10 очков.