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"Ахмат" в меньшинстве победил "Локомотив" в РПЛ

"Рубин" разгромил "Уфу"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского футбольного клуба "Локомотив" со счетом 2:3 потерпели поражение от грозненского "Ахмата" в домашнем матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На третьей минуте Владимир Ильин вывел грозненскую команду вперед, на 45-й Артем Тимофеев удвоил счет.

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На 48-й минуте футболист "Локомотива" Антон Миранчук реализовал пенальти, но через десять минут отрыв гостей вновь увеличился: отличился Бернард Бериша.

На 73-й минуте точный удар нанес игрок "Локомотива" Гжегож Крыховяк.

"Ахмат" доигрывал матч в меньшинстве: на 63-й минуте вторую желтую карточку получил Марат Быстров, в компенсированное ко второму таймы время красную карточку получил Антон Швец.

В другом, параллельно шедшем, матче "Рубин" на своем поле разгромил "Уфу" – 3:0. Голы провели Хван Ин Бем (47-я минута) и Денис Макаров (69).

В турнирной таблице "Ахмат" занимает четвертое место (10 очков), "Локомотив" – пятое (7), "Рубин" – седьмое (7), "Уфа" – 13-е (4).

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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