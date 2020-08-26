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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31

"Спартак" выиграл у "Ротора" в чемпионате России по футболу

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:0 победили волгоградский "Ротор" в матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 54-й минуте встречи, прошедшей в Волгограде, пенальти реализовал Зелимхан Бакаев.

"Спартак" набрал 11 очков, он занимает второе место, вплотную приблизившись к лидирующему (и имеющему игру в запасе) петербургскому "Зениту".

У "Ротора" по-прежнему 1 очко. Команда, по итогам предыдущего сезона вернувшаяся в главный дивизион отечественного футбола, сохранила статус аутсайдера РПЛ: 16-е место.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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