"Спартак" выиграл у "Ротора" в чемпионате России по футболу
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:0 победили волгоградский "Ротор" в матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.
На 54-й минуте встречи, прошедшей в Волгограде, пенальти реализовал Зелимхан Бакаев.
"Спартак" набрал 11 очков, он занимает второе место, вплотную приблизившись к лидирующему (и имеющему игру в запасе) петербургскому "Зениту".
У "Ротора" по-прежнему 1 очко. Команда, по итогам предыдущего сезона вернувшаяся в главный дивизион отечественного футбола, сохранила статус аутсайдера РПЛ: 16-е место.