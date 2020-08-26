ЦСКА упустил победу над "Краснодаром" в матче РПЛ
"Ростов" взял верх над "Уралом"
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Краснодар" и ЦСКА (Москва) сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.
Результат матча, прошедшего в Краснодаре, - 1:1.
На 28-й минуте счет открыл футболист ЦСКА Константин Кучаев. На 80-й минуте ответный гол провел Вандерсон.
Обе команды набрали по 7 очков и являются соседями по турнирной таблице: ЦСКА на восьмом месте, "Краснодар" – на девятом.
В другом, параллельно шедшем, матче тура "Ростов" на своем поле в Ростове-на-Дону, со счетом 1:0 одолел екатеринбургскую команду "Урал". Автор гола – Кэнто Хасимото (60-я минута).
"Ростов" набрал 9 очков и занимает пятое место. "Урал" – на 12-м месте, 5 очков.