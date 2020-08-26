Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58

ЦСКА упустил победу над "Краснодаром" в матче РПЛ

"Ростов" взял верх над "Уралом"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Краснодар" и ЦСКА (Москва) сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Результат матча, прошедшего в Краснодаре, - 1:1.

На 28-й минуте счет открыл футболист ЦСКА Константин Кучаев. На 80-й минуте ответный гол провел Вандерсон.

Обе команды набрали по 7 очков и являются соседями по турнирной таблице: ЦСКА на восьмом месте, "Краснодар" – на девятом.

В другом, параллельно шедшем, матче тура "Ростов" на своем поле в Ростове-на-Дону, со счетом 1:0 одолел екатеринбургскую команду "Урал". Автор гола – Кэнто Хасимото (60-я минута).

"Ростов" набрал 9 очков и занимает пятое место. "Урал" – на 12-м месте, 5 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости

"Зенит" уступил "Динамо", впервые проиграв в чемпионате

"Ахмат" в меньшинстве победил "Локомотив" в РПЛ

"Спартак" выиграл у "Ротора" в чемпионате России по футболу

СМИ сообщили о переговорах МЮ с отцом Месси

Болезнь Усэйна Болта коронавирусом оказалась бессимптомной

Капитан "Манчестер Юнайтед" получил 21 месяц тюрьмы условно

Капитан "Манчестер Юнайтед" получил 21 месяц тюрьмы условно

СМИ сообщили о решении Месси покинуть "Барселону"

СМИ сообщили о решении Месси покинуть "Барселону"

Футболист молодежной сборной Бразилии Фукс перешел в ЦСКА

"Формула-1" опубликовала оставшуюся часть календаря на сезон

"Формула-1" опубликовала оставшуюся часть календаря на сезон

Назван состав сборной России по футболу на матчи с Сербией и Венгрией

Назван состав сборной России по футболу на матчи с Сербией и Венгрией
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');