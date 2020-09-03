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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:09

РПЛ признала главного тренера "Спартака" лучшим в августе

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско признан лучшим тренером Российской премьер-лиги в августе, сообщает пресс-служба РПЛ.

За наставника "Спартака" единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты телеканала "Матч Премьер" и болельщики.

В августе "Спартак" под руководством итало-немецкого специалиста "красно-белые" в августе сыграли вничью с "Сочи" (2:2), победили "Ахмат" (2:0), сыграли вничью с "Уфой" (1:1) и взяли верх над "Локомотивом" (2:1), "Ротором" (1:0) и тульским "Арсеналом" (2:1). При этом непосредственно на играх с "Ахматом" и "Уфой" командой руководил тренер Андреас Хинкель, а Тедеско в это время болел.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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