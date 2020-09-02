Федун оштрафован на 200 тыс. руб. за угрозу снять "Спартак" с РПЛ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Комитет по этике Российского футбольного союза оштрафовал владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, грозившего вывести команду из числа участников чемпионата России из-за судейства.

"Федун оштрафован на 200 тысяч рублей. Ему вынесено замечание", - сказал глава комитета Семен Андреев, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".

"Это решение комитета, члены которого посчитали, что его высказывания не допустимы", - отметил Андреев.

По окончании матча первого тура чемпионата Российской премьер-лиги "Спартак" – "Сочи" недовольный судейством игры Федун сообщил, что на следующий день заявит о снятии его команды с чемпионата.

"Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас", - приводил слова Федуна "Спорт-Экспресс".

Та игра завершилась со счетом 2:2. Московский клуб вел 2:0, но пропустил два гола, оба - с пенальти. От поражения сочинский клуб ушел на 90-й минуте.

Резонансными стали решения судей в отношении "Спартака" и в конце предыдущего сезона. Преимущественно они приводили к отмене голов "Спартака" в ворота соперников.

Через несколько дней после матча с "Сочи" Федун заявил, что "Спартак" продолжит участие в чемпионате.