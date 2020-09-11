Виктория Азаренко победила Серену Уильямс в полуфинале US Open

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завоевала путевку в финал турнира серии Большого шлема US Open.

В полуфинале соревнования она нанесла поражение представительнице США Серене Уильямс. Результат встречи – 1:6, 6:3, 6:3 в пользу Азаренко.

Уильямс сейчас занимает восьмое место в мировом рейтинге, Азаренко – 27-е.

В финале, который пройдет в субботу вечером, Азаренко сыграет девятой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

Азаренко является двукратной победительницей турниров Большого шлема (оба раза выигрывала Australian Open), в финал US Open вышла в третий раз. Осака по разу выиграла Australian Open и US Open.