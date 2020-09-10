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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:48

Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал US Open

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение своему соотечественнику Андрею Рублеву в матче 1/4 финала турнира серии Большого шлема US Open.

Результат встречи – 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Медведева. Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут.

В полуфинале Медведев сыграет с победителем пары Алекс де Минор (Австралия) – Доминик Тим (Австрия).

Для Медведева наилучшим показателем на турнирах Большого шлема является прошлогодний выход в финал US Open (где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю).

Медведев сейчас является с пятой ракеткой мира, это – наилучший показатель среди действующих представителей отечественного тенниса.

Призовой фонд Открытого чемпионата США составляет $53,4 млн.

теннис US Open

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