UFC стала призером в четырех номинациях премии "МедиаБренд"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшая международная спортивная организация по смешанным единоборствам UFC завоевала несколько наград в различных номинациях ежегодной премии "МедиаБренд".

UFC заняла второе место в номинации "Лучшая брендированная и сувенирная продукция" за успешное привлечение новых партнеров в рамках своей программы лицензирования, говорится в пресс-релизе.

Второе место UFC также заняла в номинации "Лучшее интернет-продвижение" за успешный запуск UFC FIGHT PASS. UFC FIGHT PASS – крупнейшая ОТТ платформа для фанатов единоборств, посвященная не только ММА, но и другим боевым искусствам. Маркетинговые кампании в социальных сетях и на YouTube канале UFC Russia собрали более 40 миллионов просмотров. Среди мероприятий в поддержку запуска UFC FIGHT PASS: марафон боев Хабиба Нурмагомедова в Одноклассниках, онлайн-круглый стол с бойцами UFC и креативные активации на сайтах партнеров.

Промоушен занял третье место в номинации "Лучшее продвижение в социальных сетях" за комплексную работу всех локальных аккаунтов организации

Кампания "UFC первым возвращается на экраны" также заняла третье место в номинации "Лучший проморолик спортивной программы, спортивного события". Жюри конкурса были впечатлены тем, как UFC удалось организовать серию исторических турниров, несмотря на трудности, с которыми организации пришлось столкнуться, и с соблюдением всех мер безопасности. По данным Mediascope, трансляции турниров UFC 10, 14 и 17 мая в общей сложности собрали более 7 млн зрителей на Ren TV, а 2,6 млн пользователей посмотрели лучшие моменты боев на платформе Sportrecs.

Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский отметил, что "мы стали первой спортивной организацией, вернувшейся к работе и начавшей проведение мероприятий UFC по всему миру на еженедельной основе".

"Таким образом, мы смогли доказать, что UFC является лидирующей организацией в индустрии спорта и первым промоушеном, успешно преодолевшим все вызовы. Я рад, что наша усердная работа была отмечена и привела к призовым местам во всех заявленных номинациях. Я хочу поблагодарить команду UFC, наших партнеров, инвесторов, жюри и организаторов премии", - сказал он.

Премия "МедиаБренд" проводится ежегодно с целью выявить и отметить лучшие достижения компаний в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа. Организаторы премии поставили для себя задачу создать честный конкурс с максимально открытой и прозрачной системой судейства.