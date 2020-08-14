Бой Нурмагомедова с Гейджи пройдет в Абу-Даби

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов Фото: Reuters

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что поединок против американца Джастина Гейджи, в котором россиянин будет защищать титул, пройдет в Абу-Даби.

"Надо подождать 24 октября. Надеюсь, что этот турнир состоится. Он пройдет в Абу-Даби на Бойцовском острове", - сказал Нурмагомедов в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Я готовлюсь к нему, круглый год тренируюсь, никаких проблем в этом плане у меня нет. Пока я работаю без тренера, специалист Хавьер Мендес скоро ко мне присоединится. Пока не решили где это произойдет", - отметил он.

Поединок пройдет 24 октября.

В мае Гейджи выиграл у своего соотечественника Тони Фергюсона в бою за титул временного чемпиона в легком дивизионе UFC. Победа вывела его на Нурмагомедова, который изначально должен был драться с Фергюсоном, но не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.