Российский обладатель пояса UFC Ян назвал следующего желаемого соперника

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Петр Ян, завоевавший титул чемпиона UFC в легчайшем весе, рассчитывает провести первую защиту против американца Алджамэйн Стерлинга.

"Свою первую защиту я бы хотел провести против Стерлинга (Алджамэйн Стерлинг - американский боец - ИФ). Он заслуживает боя за пояс", - сказал Ян в ходе пресс-конференции в среду.

Ян также сообщил, что не планирует переходить в более тяжелый вес.

"Попробовать себя в другом весе? У меня нет такого желания. Хочу постараться сделать в своем весе достаточное количество защит", - сообщил Ян.

12 июля Ян выиграл техническим нокаутом у бразильца Жозе Альдо и завоевал пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.