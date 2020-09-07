Нурмагомедов заявил, что не будет затягивать с завершением карьеры

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не собирается выступать в соревнованиях в возрасте 35 лет.

"Понятно, что я нахожусь не на начальной стадии своей карьеры. Мне почти 32. Думаю, что это не такой критический возраст. В 35 лет выступать на пике в легком весе невозможно", - сказал Нурмагомедов в интервью "Матч ТВ".

"Я себя ни в 35, ни в 40 лет не вижу на мировом уровне", - отметил он.

"Сейчас у меня пик, но я отдаю себе отчет, что все — временно. Кто в таком возрасте дрался в элите? Хотел бы быть исключением, но это будет риск моему здоровью. Я бы не хотел быть инвалидом в 50-60 лет".

Нурмагомедов - чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На счету 31-летнего спортсмена 28 (восемь - нокаутом) побед в 28 поединках в рамках смешанных единоборств.

24 октября в Абу-Даби пройдет его поединок против американца Джастина Гейджи.