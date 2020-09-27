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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:45

"Ростов" победил "Арсенал" в чемпионате России по футболу

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" (Ростов-на-Дону) со счетом 3:2 нанесли поражение тульскому "Арсеналу" в гостевом матче девятого тура чемпионата России.

На девятой минуте "Арсенал" вышел вперед благодаря голу Эванса Кангва. Но до перерыва "Ростов" смог забить три мяча: отличились Евгений Чернов (13-я минута) и Кэнто Хасимото (40, 45+1). В компенсированное ко второму тайму время футболист "Арсенала Мохаммед Кадири сократил отставание в счете.

Теперь у "Ростова" 17 очков, команда занимает третье место в турнирной таблице."Арсенал" – на 12-м месте, 8 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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