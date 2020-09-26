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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:20

"Сочи" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Сочи" и "Краснодар" со счетом 1:1 завершили матч девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На пятой минуте игры, прошедшей в Сочи, Кристиан Нобоа реализовал пенальти и хозяева вышли вперед.

На 59-й минуте футболист "Краснодара" Сергей Петров сравнял счет.

Ответному голу "Краснодара" предшествовало удаление игрока "Сочи" Кирилла Заики, он был удален на 55-й минуте за вторую желтую карточку. Первое предупреждение он получил двумя минутами ранее. Вслед за Заикой удален был и оспаривавший решение рефери главный тренер "Сочи" Владимир Федотов.

Теперь у "Сочи" 16 очков, команда – на четвертом месте в турнирной таблице. "Краснодар" располагается строчкой ниже, 15 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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