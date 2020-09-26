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Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Уфу" в РПЛ

Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Уфу" в РПЛ
Игроки "Зенита" Магомед Оздоев, Сердар Азмун, Артем Дзюба и Александр Ерохин (слева направо)
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 6:0 нанесли поражение "Уфе" в домашнем матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

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Три гола провел Артем Дзюба – на 32-й (с пенальти), 72-й и 88-й минутах. Дважды отличился Сердар Азмун – на 24-й и 61-й минутах. В компенсированное ко второму тайму время точный удар нанес Алексей Сутормин.

Победа позволила "Зениту" набрать 20 очков и вернуться на первую строчку в турнирной таблице. Аналогичное количество очков имеет московский "Спартак" (в субботу обыгравший "Тамбов"), но он уступает петербуржцам по дополнительным показателям.

Что касается "Уфы", она на 14-м месте, пять очков.

В следующем туре, 3 октября "Спартак" и "Зенит" сыграют в Москве.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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