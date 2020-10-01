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Тульский "Арсенал" арендовал двух игроков "Спартака"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Два футболиста московского "Спартака" на правах аренды будут играть в тульском "Арсенале".

Так, "Арсенал" вновь арендовал полузащитника Александра Ломовицкого, сообщает пресс-служба тульского клуба.

"Арендное соглашение полузащитника с ПФК "Арсенал" рассчитано до окончания сезона-2020/21. Александр будет выступать под №27", - говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне Ломовицкий уже играл за "Арсенал" в качестве арендованного футболиста, проведя за эту команду 24 матча (забил два мяча).

Нынешний чемпионат он начал в подмосковных "Химках" – также на правах аренды.

Кроме того, "Арсенал" арендовал у "Спартака" защитника Николая Рассказова. Соглашение также будет действовать до окончания нынешнего сезона. Футболист будет играть под номером 92.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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