"Локомотив" победил ЦСКА в чемпионате России по футболу
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:0 нанесли поражение столичному ЦСКА в матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.
На 45-й минуте встречи, прошедшей на поле ЦСКА, в составе "Локомотива" отличился Федор Смолов.
ЦСКА доигрывал матч в меньшинстве: на 59-й минуте вторую желтую карточку получил Кристиян Бистрович.
У ЦСКА сейчас 16 очков, команда на четвертом месте в турнирной таблице. "Локомотив" поднялся на шестое место, 15 баллов.