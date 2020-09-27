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"Локомотив" победил ЦСКА в чемпионате России по футболу

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:0 нанесли поражение столичному ЦСКА в матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 45-й минуте встречи, прошедшей на поле ЦСКА, в составе "Локомотива" отличился Федор Смолов.

ЦСКА доигрывал матч в меньшинстве: на 59-й минуте вторую желтую карточку получил Кристиян Бистрович.

У ЦСКА сейчас 16 очков, команда на четвертом месте в турнирной таблице. "Локомотив" поднялся на шестое место, 15 баллов.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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