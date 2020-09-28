"Химки" победили "Динамо" в первом после смены тренера матче РПЛ

Победа для "Химок" тоже оказалась первой в чемпионате

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты подмосковных "Химок" со счетом 1:0 победили столичное "Динамо" в домашнем матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 19-й минуте победный гол провел Александр Ломовицкий.

Матч против "Динамо" для подмосковного клуба стал первым после смены главного тренера. Как сообщалось, в отставку был отправлен Дмитрий Гунько, на пост наставника после этого назначили Игоря Черевченко.

Победа над "Динамо" стала для "Химок" первой в нынешнем чемпионате РПЛ. Команда набрала шесть очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице. "Динамо" – на девятом месте, 14 очков.