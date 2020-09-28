Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21

"Химки" победили "Динамо" в первом после смены тренера матче РПЛ

Победа для "Химок" тоже оказалась первой в чемпионате

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты подмосковных "Химок" со счетом 1:0 победили столичное "Динамо" в домашнем матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 19-й минуте победный гол провел Александр Ломовицкий.

Матч против "Динамо" для подмосковного клуба стал первым после смены главного тренера. Как сообщалось, в отставку был отправлен Дмитрий Гунько, на пост наставника после этого назначили Игоря Черевченко.

Победа над "Динамо" стала для "Химок" первой в нынешнем чемпионате РПЛ. Команда набрала шесть очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице. "Динамо" – на девятом месте, 14 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости

Футболист немецкого "Зандхаузена" Жиров вызван в сборную России

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 сентября

"Локомотив" победил ЦСКА в чемпионате России по футболу

Боттас во второй раз в карьере выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Боттас во второй раз в карьере выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Гамбурге

Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Уфу" в РПЛ

Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Уфу" в РПЛ

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России "Формулы-1"

"Спартак" победил "Тамбов" и вновь вышел в лидеры РПЛ

World Athletics продлила срок восстановления членства ВФЛА до 1 марта

Макгрегор анонсировал свой бой с боксером Пакьяо

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');