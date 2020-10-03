Футболисты ЦСКА в меньшинстве обыграли "Урал" в десятом туре РПЛ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб ЦСКА (Москва) одержал победу над "Уралом" (Екатеринбург) в матче десятого тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0. Счет в матче открыл Бахтиер Зайнутдинов (52-я минута). Второй гол забил Константин Марадишвили (56-я минута).

На 49-й минуте в составе ЦСКА был удален Хордур Магнуссон.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Урал" идет 11-м, имея в активе 10 баллов.

В параллельном матче 10 тура РПЛ тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Тамбовом", счет встречи - 1:1. В составе "Арсенала" отличился Кадири Мохаммед (43-я минута). На 89-й минуте с пенальти счет сравнял игрок "Тамбова" Валерий Чуперка.

"Арсенал" занимает 12-е место, набрав девять очков. В активе "Тамбова" восемь очков, команда занимает 13-е место.