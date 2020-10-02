Россия получит $100 млн от ФИФА за проведение ЧМ-2018

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Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз получил $100 млн от Международной федерации футбола (ФИФА) за проведение чемпионата мира 2018 года, сообщил президент РФС Александр Дюков.

По его словам, Союз планирует направить на развитие региональных центров более половины средств, полученных от ФИФА.

"В регионы пойдет основная часть средств, которые Россия как хозяйка чемпионата мира 2018 года получит по программе ФИФА Legacy. В переговорах с ФИФА нам удалось почти в двое увеличить сумму финансирования по этой программе - с $60 млн до $100 млн", - заявил Дюков в видеообращении к делегатам конференции союза.

"Более половины этой суммы зарезервировано на обеспечение региональных центров РФС объектами всесезонной инфраструктуры, в том числе, планируется строительство малоформатных манежей", - добавил президент РФС.

Чемпионат мира в России прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем стала сборная Франции, которая в финале обыграла Хорватию. Сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам в серии пенальти.