Впервые в истории Лиги чемпионов УЕФА Россию представят три клуба

Полузащитник "Краснодара" Кайо и защитник ПАОКа Фернандо Варела (слева направо) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Выход футбольного клуба "Краснодар" в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА делает для России рекордное представительство в главном клубном турнире Европы.

Как сообщалось, "Краснодар" в ответном матче раунда плей-офф квалификации в гостях обыграл греческую команду ПАОК со счетом 2:1. С аналогичным счетом российская команда обыграла ПАОК ранее и на своем поле. В итоге "Краснодар" стал участником групповой стадии Лиги чемпионов.

Помимо "Краснодара", путевку в основную стадию ЛЧ завоевали петербургский "Зенит" и московский "Локомотив". "Зенит" пробился в групповую стадию в качестве действующего чемпиона России, "Локомотив" – в статусе вице-чемпиона страны.

До этого в групповой стадии ЛЧ играли максимум два российский клуба.