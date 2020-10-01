Футболист "Баварии" Левандовский признан лучшим игроком Европы

Футболист Роберт Левандовский Фото: Reuters

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Лучшим футболистом сезона 2019/20 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций стал нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский.

Кроме того, поляк был признан лучшим нападающим минувшего сезона.

Лучшим тренером стал Ханс-Дитер Флик из мюнхенской "Баварии". Под руководством специалиста "Бавария" выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также победила в Лиге чемпионов.

Ранее лучшим вратарем был признан Мануэль Нойер, а лучшим защитником - Джошуа Киммих, также представляющие "Баварию". Компанию им составил полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне.