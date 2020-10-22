ЦСКА сыграл вничью с "Вольфсбергом" в Лиге Европы УЕФА

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 1:1 завершил матч против австрийского "Вольфсберга" в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

На пятой минуте встречи, прошедшей в Австрии, ЦСКА вышел вперед благодаря голу Адольфо Гайча.

"Вольфсберг" отыгрался на 42-й минуте: точный удар с пенальти нанес Михаэль Линдль.

ЦСКА является единственным представителем России на этом турнире, он получил путевку в групповой этап, заняв четвертое место в чемпионате РПЛ-2019/20. В свою очередь, "Динамо" (Москва) и "Ростов" (Ростов-на-Дону) не смогли преодолеть квалификационную стадию.