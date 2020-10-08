Победитель Лиги чемпионов УЕФА-2020/21 получит от 69,75 млн евро

Общий размер выплат участникам еврокубков составит 2,55 млрд евро

Россию в Лиге чемпионов-2020/21 представят "Зенит" (на фото - его игроки Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий), "Локомотив" и "Краснодар" Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Клуб, который выиграет Лигу чемпионов УЕФА-2020/21 гарантированно получит не менее 69,75 млн евро, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

В эту сумму входят премиальные за само участие в групповом этапе (15,25 млн) за выход в 1/8 финала (9,5 млн), в четвертьфинал (10,5 млн), в полуфинал (12 млн), в финал (15 млн), за победу в финале (4 млн) и за участие в Суперкубке УЕФА в качестве триумфатора ЛЧ (3,5 млн).

Еще 1 млн евро соответствующий клуб получит в случае выигрыша матча за Суперкубок. К общей сумме добавляются премиальные за игру на предшествующему плей-офф групповому этапу, где каждая победа котируется вознаграждением в размере 2,7 млн, ничья – 0,9 млн. К примеру, если клуб выиграл все шесть матчей группового этапа (и заработал 16,2 млн) , он получит 85,95 млн плюс возможные 1 млн в случае победы в Суперкубке.

Плюс к этому

Но и это еще не максимум. Общая сумма, которую выделил УЕФА в этой статье – 585 млн. Неиспользованные средства (0,9 млн с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.

Кроме того, полагаются выплаты на основе рейтинга УЕФА.

"Эти выплаты основаны на рейтинге, рассчитанном по итогам выступлений за десять лет. Кроме баллов, набранных за этот период, начисляются бонусные баллы за победы в Лиге чемпионов УЕФА/Кубке европейских чемпионов, Лиге Европы УЕФА/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке УЕФА", - говорится в сообщении.

"Сумма в 585 млн разбита на "доли коэффициентов", каждая доля - 1,108 млн. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 млн). Следующая позиция - две доли, и так далее. Клуб с наивысшим рейтингом получит 32 доли (35,46 млн)", - подчеркивается в сообщении.

Еще одна статья дохода для клуба – маркетинговый пул. 292 млн будут распределены "согласно удельному весу каждого телерынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбита между клубами, представляющими данную ассоциацию".

Между тем, по 5 млн выплатят участникам раунда плей-офф квалификации, не сумевшим попасть в групповую стадию. В частности, эту сумму на поражении от "Краснодара" "заработал" греческий ПАОК.

Премиальные скромнее

Участники Лиги Европы УЕФА – второго по статусу клубного турнира в Европе – за само выступление на групповом этапе получат по 2,92 млн, за победу в матче основной стадии 570 тыс., за ничью – 190 тыс.

За выход в 1/16 финала клубу полагается 0,5 млн, в 1/8 финала - 1,1 млн, в четвертьфинал – 1,5 млн, в полуфинал – 2,4 млн, в финал – 4,5 млн, за победу в финале – 4 млн.

Здесь также заложены выплаты на основе рейтинга (84 млн) и маркетингового пула (168 млн).

Общий размер выплат участникам еврокубков в сезоне-2020/21 составит 2,55 млрд евро. Из них 2,04 млрд получат участники Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА, а 510 млн евро пойдут клубам Лиги Европы.

Россию на групповом этапе представят петербургский "Зенит", московский "Локомотив" и ФК "Краснодар", в Лиге Европы – московский ЦСКА.