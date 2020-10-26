Пять случаев заражения коронавирусом выявлено в ФК "Милан"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Два футболиста, а также три сотрудника "Милана" заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба футбольного клуба в понедельник.

"Милан" получил результаты серии тестов на Covid-19, проведенных вчера вечером. Тесты Джанлуиджи Доннаруммы, Йенса Петтера Хауге и трех сотрудников клуба оказались положительными. Несмотря на то, что болезнь проходит бессимптомно, они отправились на самоизоляцию в свои дома", - говорится в сообщении.

"Сегодня игроки и персонал снова прошли тестирование на Covid-19, как того требует протокол, других положительных результатов тестов на вирус не было", - отмечается там же.

Джанлуиджи Доннарумма также является вратарем сборной Италии.