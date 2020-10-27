Кремлев выдвинулся в главы Международной ассоциации любительского бокса

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил о намерении занять пост президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

"Я иду на выборы Международной ассоциации бокса и хочу ее возглавить, но не для того, чтобы просто управлять ей, а, чтобы она работала в интересах спорта, спортсменов и тренеров. Для AIBA самыми важными будут руководители федераций, а также спортсмен и тренер", - сказал Кремлев на пресс-конференции во вторник.

"Я не могу смотреть со стороны на то, что происходит в AIBA, четыре года там ничего не делается, поэтому я принял такое решение. Меня об этом просят различные федерации, и поэтому я решил пойти на это и сделать AIBA великой. Я не сомневаюсь в том, что выберут меня, я знаю каждого руководителя каждой федерации", - добавил он.

Кремлев является членом исполкома AIBA и председателя комиссии организации по маркетингу международной федерации.

Исполняет обязанности президента AIBA Мухамед Мустасан. Выборы главы запланированы на 12-13 декабря.