AIBA сняла обвинения с генсека Федерации бокса России Кремлева

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Международная федерация бокса больше не имеет претензий к генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлеву, который ранее подозревался в нарушении этического кодекса, сообщает в субботу пресс-служба AIBA.

Как отмечается в сообщении, "дисциплинарная комиссия AIBA пришла к выводу, что обвинения, выдвинутые против г-на Кремлева, недоказуемы", поскольку они опирались на отчет, который основан исключительно на журналистских источниках, которые "не всегда надежны и могут быть предвзятыми".

Кремлев, сказали в пресс-службе, представил доказательства, которые однозначно показали, что у него не было судимости, и дисциплинарная комиссия AIBA закрыла дело.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что у Кремлева, якобы была судимость, и он скрыл этот факт, когда баллотировался в исполком AIBA.