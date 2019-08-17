Поиск

AIBA сняла обвинения с генсека Федерации бокса России Кремлева

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Международная федерация бокса больше не имеет претензий к генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлеву, который ранее подозревался в нарушении этического кодекса, сообщает в субботу пресс-служба AIBA.

Как отмечается в сообщении, "дисциплинарная комиссия AIBA пришла к выводу, что обвинения, выдвинутые против г-на Кремлева, недоказуемы", поскольку они опирались на отчет, который основан исключительно на журналистских источниках, которые "не всегда надежны и могут быть предвзятыми".

Кремлев, сказали в пресс-службе, представил доказательства, которые однозначно показали, что у него не было судимости, и дисциплинарная комиссия AIBA закрыла дело.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что у Кремлева, якобы была судимость, и он скрыл этот факт, когда баллотировался в исполком AIBA.

бокс AIBA Умар Кремлев

Новости по теме

Новости

Прохоров продаcт "Бруклин Нетс" вице-президенту Alibaba за рекордную сумму

Прохоров продаcт "Бруклин Нетс" вице-президенту Alibaba за рекордную сумму

Мосгорсуд взыскал 199 млрд рублей с бывшего владелеца ФК "Кубань"

Рублев победил Федерера и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Рублев победил Федерера и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Определился следующий соперник "Спартака" в Лиге Европы

"Спартак" вышел в раунд плей-офф отбора Лиги Европы

"Спартак" вышел в раунд плей-офф отбора Лиги Европы

"Спартак" - "Тун". Онлайн

"Спартак" - "Тун". Онлайн

УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока-2018/19

УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока-2018/19

ФК "Порту" собрался судиться с "Матч ТВ"

ФК "Порту" собрался судиться с "Матч ТВ"

Валлийский футболист покончил с собой из-за постоянных травм

"Ливерпуль" стал четырехкратным обладателем Суперкубка УЕФА

"Ливерпуль" стал четырехкратным обладателем Суперкубка УЕФА
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');