Генсек Федерации бокса России Кремлев заразился коронавирусом

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в понедельник сдал положительный тест на коронавирус.

"Дорогие друзья, хочу сообщить, что мой тест на COVID - 19 дал положительный результат!" – написал Кремлев в инстаграме.

По его словам, в настоящее время он проходит курс лечения, его состояние стабильное.

"Скоро вернусь к работе с новыми силами!" – написал он, призвав "всех заботиться о своём здоровье и следовать всем предписаниям и рекомендациям врачей".

В свою очередь, со словами поддержки в адрес Кремлева обратилась Федерация бокса России

"Коллектив Федерации бокса России желает Умару Назаровичу скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении пресс-службы федерации.

На утро понедельника суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 10 888 новых случаев в 84 регионах, из них на Москву пришлись 3 537.