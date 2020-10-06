Генсек Федерации бокса России Кремлев заразился коронавирусом
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в понедельник сдал положительный тест на коронавирус.
"Дорогие друзья, хочу сообщить, что мой тест на COVID - 19 дал положительный результат!" – написал Кремлев в инстаграме.
По его словам, в настоящее время он проходит курс лечения, его состояние стабильное.
"Скоро вернусь к работе с новыми силами!" – написал он, призвав "всех заботиться о своём здоровье и следовать всем предписаниям и рекомендациям врачей".
В свою очередь, со словами поддержки в адрес Кремлева обратилась Федерация бокса России
"Коллектив Федерации бокса России желает Умару Назаровичу скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении пресс-службы федерации.
На утро понедельника суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 10 888 новых случаев в 84 регионах, из них на Москву пришлись 3 537.