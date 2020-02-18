Глава Федерации бокса России Кремлёв допустил возможность возглавить AIBA

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев не собирается выставлять свою кандидатуру на пост президента Международной федерации бокса (AIBA), но готов возглавить организацию в случае необходимости.

"Я вообще не думаю о должности президента организации. Кто бы ни руководил AIBA, я буду всячески ему помогать и продолжу поддерживать все боксерское сообщество. Но если потребуется возглавить AIBA, чтобы восстановить организацию, я сделаю это", - цитирует Кремлёва портал Insidethegames .

Он добавил, что его цель - помогать развивать бокс в мире. Таковой он видит свою обязанность как генерального секретаря Федерации бокса России, председателя маркетинговой комиссии AIBA, вице-президента Европейской конфедерации бокса и просто как человека, который любит бокс.

"Считаю, что пришло время действовать для спасения AIBA. И призываю всех членов исполкома AIBA помочь организации любым способом. И лично я стараюсь показывать это на своем примере, поскольку забочусь о будущем AIBA", - отметил Кремлёв.

Ранее он выходил с предложением погасить долг AIBA в размере $16 млн, но получил отказ.