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Футболист "Ливерпуля" Диогу Жота признан игроком недели Лиги чемпионов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" Диогу Жота признан лучшим игроком третьего тура Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

В третьем туре "Ливерпуль" в гостях играл против итальянской "Аталанты" и победил со счетом 5:0. Три из пяти голов провел Диогу Жота.

В списке номинантов также присутствовали нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Алассан Плеа, форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд и автор двух голов в ворота "Краснодара" нападающий испанской "Севильи" Юссеф Эн-Несери.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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