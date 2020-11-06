Российские клубы в 12 матчах ЛЧ и ЛЕ не выиграли ни одного

Игровой эпизод матча "Зенит" - "Лацио" Фото: Reuters

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Российские футбольные клубы продолжили безвыигрышную серию в финальных стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. После матчей третьего тура серия без побед достигла 12 игр.

При этом "Зенит" и "Краснодар" в матчах ЛЧ были близки к победному результату. Петербургский клуб в среду на своем поле принимал гостей из итальянского "Лацио", в первом тайме повел в счете. Однако на 82-й минуте пропустил ответный гол и победу в итоге упустил – 1:1

Позднее в тот же вечер "Краснодар" в выездном матче против испанской "Севильей" вел 2:0. Незадолго до окончания первого тайма российский клуб позволил сопернику сократить отставание в счете, однако еще до перерыва испанская команда осталась в меньшинстве. Но во втором тайме, несмотря на численное преимущество, "Краснодар" пропустил два гола и в итоге потерпел поражение – 2:3.

Сутками ранее "Локомотив" дома играл против другого испанского клуба, "Атлетико". Поначалу хозяева проигрывали, но смогли сравнять счет с пенальти (назначенный арбитром после просмотра видеоповтора эпизода в штрафной площади). Оба гола состоялись в первом тайме. Итог: ничья 1:1.

В Лиге Европы, в отличие от Лиги чемпионов, Россия представлена лишь одним клубом – московским ЦСКА. Армейцы в четверг играли в гостях с нидерландским "Фейеноордом". Во втором тайме ЦСКА за девять минут пропустил три гола, а потом отквитал один благодаря автоголу соперника. Игра завершилась поражением москвичей 1:3.

Итак, в 12 матчах российские клубы набрали 6 очков: "Локомотив" – 2, "Краснодар" – 1, "Зенит" – 1, ЦСКА – 2.