Гол россиянина Сулейманова признан лучшим в туре Лиги чемпионов УЕФА
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Магомед Шапи-Сулейманов стал автором лучшего гола в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против испанской "Севильи", сообщается на сайте турнира.
В первом тайме гостевого матча Сулейманов успешно выполнил штрафной удар с 24-х метров от ворот. Мяч после удара россиянина левой ногой перелетел через стенку и влетел в верхний угол ворот.
Гол Сулейманова со штрафного в стиле Месси во время игры против Севильи. Наше почтение! 👏#фккраснодар #фккраснодар⚽️ #сулейманов #красивыйгол #лигачемпионов #лигачемпионов2020 #севильякраснодар #видеогол #лч2020 #штрафнойудар #штрафной pic.twitter.com/Wtslpg17Vf— Культура Футбола (@culturefutbol) November 5, 2020
Благодаря этому голу "Краснодар" открыл счет в матче, вскоре увеличил преимущество. Но в итоге пропустил три гола и потерпел поражение – 2:3. При этом весь второй тайм "Севилья" отыграла в меньшинстве.