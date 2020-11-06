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Гол россиянина Сулейманова признан лучшим в туре Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Магомед Шапи-Сулейманов стал автором лучшего гола в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против испанской "Севильи", сообщается на сайте турнира.

В первом тайме гостевого матча Сулейманов успешно выполнил штрафной удар с 24-х метров от ворот. Мяч после удара россиянина левой ногой перелетел через стенку и влетел в верхний угол ворот.

Благодаря этому голу "Краснодар" открыл счет в матче, вскоре увеличил преимущество. Но в итоге пропустил три гола и потерпел поражение – 2:3. При этом весь второй тайм "Севилья" отыграла в меньшинстве.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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